Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4466 руб.

12 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4466 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4051 руб., максимальный - 11,4989 руб. Было заключено 376 сделок. Объем торгов составил 608,3 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4419 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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