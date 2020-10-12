ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 октября в размере 77,0239 руб.

12 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 77,0239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,45 коп.

.

Во вторник, 13 октября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1000,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Во вторник, 13 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,76 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

Во вторник, 13 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Во вторник, 13 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3338,33 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

Правительство Индии представило пакет мер объемом $6,6 млрд для поддержки потребительского спроса и инвестиций в экономику страны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Порядка 116 млрд индийских рупий ($1,6 млрд) будет выделено на различные надбавки и... Порядка 116 млрд индийских рупий ($1,6 млрд) будет выделено на различные надбавки и... читать дальше

.

Окончательные договоренности с Гохраном по выкупу алмазов "АЛРОСА", столкнувшейся с кризисом продаж из-за пандемии в этом году, будут достигнуты в ближайшее время, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Сергей Иванов. "Сейчас обсуждается... "Сейчас обсуждается... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,0146 руб. Минимальный курс евро составил 90,71 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 90,71 руб., максимальный -... читать дальше

.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли на торгах в понедельник за исключением японского индикатора Nikkei 225. Поддержку рынкам оказали оптимистичные настроения инвесторов. Между тем опасения по поводу пандемии... Поддержку рынкам оказали оптимистичные настроения инвесторов. Между тем опасения по поводу пандемии... читать дальше

.

ЦБ РФ с 13 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4754,14 (+18,05) руб./грамм; на серебро - 62,06 (+1,84) руб./грамм; на платину - 2199,02 (+22,16) руб./грамм; на палладий - 6067,12 (+98,71) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,88 пункта (0,913%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2859,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2862,36 (+1%) пункта, минимальное - 2827,52... читать дальше

.

В России общее количество безработных с начала пандемии выросло до 4,8 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с депутатами фракции "Единая Россия". "На сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Общее... "На сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Общее... читать дальше

.

налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-04R-P объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ.... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ.... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на фоне ожидающегося восстановления добычи в Мексиканском заливе, Норвегии Ливии. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22 мск составила $42,36 за баррель, что на $0,49... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22 мск составила $42,36 за баррель, что на $0,49... читать дальше

.

Группа "Черкизово" в 3-м квартале 2020 года увеличила продажи куриного мяса на 7% по сравнению с показателем за 3-й квартал 2019 года, до 175,88 тыс. тонн, сообщила компания. В июле-сентябре экспортные продажи куриного мяса продолжали демонстрировать высокие темпы... В июле-сентябре экспортные продажи куриного мяса продолжали демонстрировать высокие темпы... читать дальше

.

В России на сегодняшний день порядка 13,5% населения (почти 20 млн человек) - бедные, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече депутатов фракции "Единая Россия". В сентябре Росстат сообщал, что численность населения РФ с доходами ниже... В сентябре Росстат сообщал, что численность населения РФ с доходами ниже... читать дальше

.

В борьбе с голодом на планете достигнуты определенные успехи - с 2010 года среднемировые показатели глобального индекса голода снизились с 28,2 до 18,2 на шкале, где 0 - это полное исчезновение голода, а 100 - наихудшая возможная ситуация, говорится в обнародованном сегодня... читать дальше

.