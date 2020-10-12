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12 октября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4846 руб.
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12 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4846 руб. Минимальный курс юаня составил 11,465 руб., максимальный - 11,5039 руб. Было заключено 37 сделок. Объем торгов составил 188,04 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,47 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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