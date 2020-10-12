Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3029,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1300,51 млрд руб.

12 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 октября составили по Российской Федерации 3029,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2865,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2994,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2839,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 октября составили 1300,51 млрд руб. против 1280,81373 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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