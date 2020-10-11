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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 77,0284 руб., курс евро - 90,7163 руб.
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11 октября 2020 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 77,0284 руб., курс евро - 90,7163 руб.
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11 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 77,0284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,27 коп.
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11 октября 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 77,0284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По...
.10 октября 2020 года 17:58
Большая часть российских работодателей (71%) в 2020 году сохранили прежний размер соцпакетов для сотрудников, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Работа.ру, входит в экосистему Сбера и НПФ Сбербанка. Опрос был проведен среди 1000 руководителей и HR-директоров... читать дальше
.10 октября 2020 года 17:27
Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии утвердили в должности премьер-министра основателя партии "Мекенчил" Садыра Жапарова, сообщает "Интерфакс". Депутаты в ходе голосования поддержали кандидатуру Жапарова на пост премьера, состав и структуру правительства, которые,... читать дальше
.10 октября 2020 года 15:27
Россия и Белоруссия ведут переговоры по цене поставок газа, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Вести с Сергеем Брилевым" телеканала "Россия 1" (ВГТРК). "С нашими коллегами из Белоруссии мы находимся в постоянном контакте и работаем сейчас вместе над... читать дальше
.10 октября 2020 года 14:10
Пенсионерам Крайнего Севера продлен срок обращения за не использованными в 2020 году компенсациями за проезд на 2021 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, смогут получить компенсацию за оплату стоимости проезда, не использованную в этом году, сообщает в субботу пресс-служба... читать дальше
.10 октября 2020 года 13:25
АТОР: введение электронных российских виз для китайских граждан привлечет в РФ больше бизнес-туристов из КНР
Введение электронных виз в России позволит привлечь больше самостоятельных туристов из Китая, однако эта система не заинтересует организованные группы путешественников, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше
.10 октября 2020 года 12:35
Руководители компаний в Европе с трудом сохраняют оптимизм на фоне второй волны пандемии коронавируса в ряде стран и сопутствующего ужесточения карантинных мер, пишет Financial Times. Власти Франции, Испании и Германии в последние дни объявили о введении новых... читать дальше
.10 октября 2020 года 11:57
Deutsche Bank стал крупнейшим кредитором на американском рынке ценных бумаг, обеспеченных коммерческими ипотечными кредитами (commercial mortgage-backed securities, CMBS), пишет MarketWatch со ссылкой на данные исследовательского подразделения Deutsche. Германский банк... читать дальше
.10 октября 2020 года 11:35
С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 мск субботы зафиксировано 36 млн 802 тыс. 976 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 357 тыс. 909, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным портала Worldometer, который... читать дальше
.10 октября 2020 года 11:24
В России за сутки зафиксированы 12 тыс. 846 новых случаев заражений COVID-19; скончались - 197 человек
Медики в РФ за минувшие сутки выявили коронавирус у 12 тыс. 846 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 1 млн 285 тыс. 84, свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в субботу. По данным ведомства, умерли за сутки 197 человек,... читать дальше
.10 октября 2020 года 10:52
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.10 октября 2020 года 10:39
Египет в июле-сентябре вышел на первое место по закупкам российской пшеницы, увеличив их в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь... читать дальше
.10 октября 2020 года 10:23
Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США, пострадавшей от пандемии COVID-19, на сумму $1,8 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ожидается, что министр финансов страны Стивен Мнучин обсудит предложение со спикером Палаты... читать дальше
.10 октября 2020 года 09:54
Минсельхоз США в октябрьском отчете сразу на 5 млн тонн повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Новая оценка составляет 83 млн тонн против 78 млн тонн в сентябре. Прогноз экспорта пшеницы в 2020/2021 сельхозгоду повышен на 0,5 млн тонн, до 38 млн тонн. Оценка экспорта... читать дальше
.10 октября 2020 года 09:31
Минэкономразвития предлагает сделать необязательным проведение ежегодного аудита финансовой отчетности в небольших непубличных акционерных обществах (АО). Отказ от аудита будет возможен по единогласному решению акционеров таких компаний, говорится в соответствующих... читать дальше
.10 октября 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 77,0284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По...
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