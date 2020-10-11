ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 77,0284 руб., курс евро - 90,7163 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,27 коп.

11 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 77,0284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,73 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 77,0284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По...

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Большая часть российских работодателей (71%) в 2020 году сохранили прежний размер соцпакетов для сотрудников, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Работа.ру, входит в экосистему Сбера и НПФ Сбербанка. Опрос был проведен среди 1000 руководителей и HR-директоров... читать дальше

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Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии утвердили в должности премьер-министра основателя партии "Мекенчил" Садыра Жапарова, сообщает "Интерфакс". Депутаты в ходе голосования поддержали кандидатуру Жапарова на пост премьера, состав и структуру правительства, которые,... читать дальше

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Россия и Белоруссия ведут переговоры по цене поставок газа, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Вести с Сергеем Брилевым" телеканала "Россия 1" (ВГТРК). "С нашими коллегами из Белоруссии мы находимся в постоянном контакте и работаем сейчас вместе над... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, смогут получить компенсацию за оплату стоимости проезда, не использованную в этом году, сообщает в субботу пресс-служба... читать дальше

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Введение электронных виз в России позволит привлечь больше самостоятельных туристов из Китая, однако эта система не заинтересует организованные группы путешественников, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше

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Руководители компаний в Европе с трудом сохраняют оптимизм на фоне второй волны пандемии коронавируса в ряде стран и сопутствующего ужесточения карантинных мер, пишет Financial Times. Власти Франции, Испании и Германии в последние дни объявили о введении новых... Власти Франции, Испании и Германии в последние дни объявили о введении новых... читать дальше

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Deutsche Bank стал крупнейшим кредитором на американском рынке ценных бумаг, обеспеченных коммерческими ипотечными кредитами (commercial mortgage-backed securities, CMBS), пишет MarketWatch со ссылкой на данные исследовательского подразделения Deutsche. Германский банк... Германский банк... читать дальше

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С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 мск субботы зафиксировано 36 млн 802 тыс. 976 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 357 тыс. 909, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным портала Worldometer, который... читать дальше

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Медики в РФ за минувшие сутки выявили коронавирус у 12 тыс. 846 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 1 млн 285 тыс. 84, свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в субботу. По данным ведомства, умерли за сутки 197 человек,... читать дальше

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Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, опустился ниже 2000 пунктов. Значение индикатора упало в пятницу почти на 4% - до 1892 пунктов. Ранее на этой неделе индекс достигал 2097 пунктов, что... Значение индикатора упало в пятницу почти на 4% - до 1892 пунктов. Ранее на этой неделе индекс достигал 2097 пунктов, что... читать дальше

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Египет в июле-сентябре вышел на первое место по закупкам российской пшеницы, увеличив их в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь... Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь... читать дальше

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Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США, пострадавшей от пандемии COVID-19, на сумму $1,8 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ожидается, что министр финансов страны Стивен Мнучин обсудит предложение со спикером Палаты... читать дальше

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Минсельхоз США в октябрьском отчете сразу на 5 млн тонн повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Новая оценка составляет 83 млн тонн против 78 млн тонн в сентябре. Прогноз экспорта пшеницы в 2020/2021 сельхозгоду повышен на 0,5 млн тонн, до 38 млн тонн. Оценка экспорта... читать дальше

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Минэкономразвития предлагает сделать необязательным проведение ежегодного аудита финансовой отчетности в небольших непубличных акционерных обществах (АО). Отказ от аудита будет возможен по единогласному решению акционеров таких компаний, говорится в соответствующих... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 77,0284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По...

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