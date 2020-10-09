Владельцы субординированных облигаций МТС банка серий 01СУБ и 02СУБ на собрании согласились внести изменения в решения о выпуске, говорится в сообщениях банка. Держатели облигаций дали согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске бондов, связанных с... Держатели облигаций дали согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске бондов, связанных с... читать дальше

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"Московская биржа" 9 октября зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,3 пункта (0,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2834,09 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44660,338 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 205,205 млрд руб., или на...

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ВТБ 14 октября проведет размещение субординированных облигаций серий СУБ-Т2-1 и СУБ-Т2-2, говорится в сообщениях кредитной организации. Выпуски со сроком обращения около 10,5 лет (3822 дня) будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, цена... Выпуски со сроком обращения около 10,5 лет (3822 дня) будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, цена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8604 руб. Минимальный курс евро составил 90,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0262 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 447 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5054 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу разнонаправленно на фоне неоднозначных сигналов с внешних площадок. Настроения инвесторов остаются в зависимости от развития политических событий - наибольший интерес по-прежнему прикован к обсуждению экономических стимулов в... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что по итогам следующей недели будет приниматься решение о введении новых ограничений из-за коронавируса. "Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится... "Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc и ее приоритетного необеспеченного долга до "В-" с "В". Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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РФ разрешила выполнять регулярные пассажирские рейсы за рубеж еще из четырех городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. "В соответствии с решением правительства РФ, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в... "В соответствии с решением правительства РФ, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в... читать дальше

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом с точки зрения экономики - это нежелательный и последний шаг, который возможен. "Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно... "Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно... читать дальше

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Рисков реализации шельфовых проектов нет, текущий кризис в среднесрочном периоде приведет к росту цены и потребления нефти, считает глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. "Нет, рисков нету. Потому что мы уверены, что тот кризис, который сегодня продолжается - кризис... "Нет, рисков нету. Потому что мы уверены, что тот кризис, который сегодня продолжается - кризис... читать дальше

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Производство свинины в России в ближайшие четыре года увеличится на 1 млн тонн, при этом маржинальность отрасли снизится в 3-4 раза, прогнозирует генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. "В отрасли завершился этап интенсивного развития, главный... "В отрасли завершился этап интенсивного развития, главный... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, но завершают неделю значительным приростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... читать дальше

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