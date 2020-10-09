Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,0468 руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0468 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,7725 руб., максимальный - 77,3275 руб. Было заключено 17378 сделок. Объем торгов составил 62470,65 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,805 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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