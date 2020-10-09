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09 октября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,0468 руб.
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9 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0468 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,7725 руб., максимальный - 77,3275 руб. Было заключено 17378 сделок. Объем торгов составил 62470,65 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,805 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.09 октября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0468 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,7725 руб.,... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:15
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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом их недельный рост может стать максимальным с августа. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск поднялся на 80,99 пункта (0,28%) - до 28506,5 пункта. Standard &... читать дальше
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В понедельник, 12 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба. . . Это автоматическое сообщение.
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"Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг ХК "Металлоинвест" и ее облигаций по просьбе компании
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО ХК "Металлоинвест" без подтверждения по просьбе рейтингуемого лица, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне на уровне "ruAA" со "стабильным"... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:49
Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в январе-сентябре 2020 года составили $4,7 млрд, что в 5 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($24,2 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка... читать дальше
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре 2020 года уменьшилось, по предварительной оценке, в 2,2 раза, до $24,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($54,1 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Оценочно в третьем... читать дальше
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.09 октября 2020 года 16:30
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В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:30
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.09 октября 2020 года 16:30
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