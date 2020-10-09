09 октября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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9 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.10 по 18.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|13.10.2020
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Сентябрь 2020
|13.10.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2020
|13.10.2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Август 2020
|13.10.2020
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Сентябрь 2020
|13.10.2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Октябрь 2020
|13.10.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Октябрь 2020
|13.10.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Сентябрь 2020
|13.10.2020
|21:00
|Бюджет США
|Сентябрь 2020
|14.10.2020
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Август 2020
|14.10.2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Сентябрь 2020
|15.10.2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2020
|15.10.2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Август 2020
|15.10.2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Сентябрь 2020
|15.10.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 октября
|15.10.2020
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Октябрь 2020
|15.10.2020
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Октябрь 2020
|15.10.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 сентября по 03 октября
|15.10.2020
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 октября
|16.10.2020
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Август 2020
|16.10.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Август 2020
|16.10.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Сентябрь 2020
|16.10.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2020
|16.10.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Сентябрь 2020
|16.10.2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Сентябрь 2020
|16.10.2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2020
|16.10.2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Август 2020
|16.10.2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Август 2020
Это автоматическое сообщение.
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09 октября 2020 года 17:15
В течение ближайшей недели с 12.10 по 18.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
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Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
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Дата
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Выпуск
Размер выплат
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