Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,875 руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,875 руб.

Минимальный курс евро составил 90,475 руб., максимальный - 91,1825 руб. Было заключено 4209 сделок. Объем торгов составил 16515,81 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,93 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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