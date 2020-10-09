ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 77,0284 руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 77,0284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,73 коп.

.

ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К264 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2,5% выпуска на 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0468 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,7725 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 76,7725 руб.,... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 12.10 по 18.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

По итогам третьего квартала, завершившегося в сентябре, германская нефтехимическая компания BASF SE (одна из крупнейших в мире), может зафиксировать чистый убыток в размере 2,12 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 911 млн евро за аналогичный период годом... читать дальше

.

Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом их недельный рост может стать максимальным с августа. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск поднялся на 80,99 пункта (0,28%) - до 28506,5 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск поднялся на 80,99 пункта (0,28%) - до 28506,5 пункта. Standard &... Standard &... читать дальше

.

Нерезиденты в январе-сентябре текущего года увеличили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на $1,2 млрд против роста на $18,9 млрд за аналогичный период 2019 года, следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. В... В...

.

В понедельник, 12 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО ХК "Металлоинвест" без подтверждения по просьбе рейтингуемого лица, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне на уровне "ruAA" со "стабильным"... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне на уровне "ruAA" со "стабильным"... читать дальше

.

Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в январе-сентябре 2020 года составили $4,7 млрд, что в 5 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($24,2 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка... читать дальше

.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре 2020 года уменьшилось, по предварительной оценке, в 2,2 раза, до $24,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($54,1 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Оценочно в третьем... Оценочно в третьем... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

ЦБ РФ ожидает умеренного наращивания кредитной активности банками и корпоративными клиентами, говорится в комментарии регулятора по ликвидности и финансовым рынкам. "В ближайшее время из-за макроэкономической неопределенности, связанной с распространением... "В ближайшее время из-за макроэкономической неопределенности, связанной с распространением... читать дальше

.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2020 года снизился на 2,3% по отношению к августу, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-сентябре 2020 года реальный... В январе-сентябре 2020 года реальный...

.