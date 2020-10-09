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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 10 октября в размере 90,7163 руб.
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09 октября 2020 года 12:47
ЦБ РФ установил курс евро с 10 октября в размере 90,7163 руб.
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9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 90,7163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,27 коп. Это автоматическое сообщение.
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09 октября 2020 года 17:42
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К264 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2,5% выпуска на 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Срок обращения облигаций согласно... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0468 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,7725 руб.,... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:15
В течение ближайшей недели с 12.10 по 18.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
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По итогам третьего квартала, завершившегося в сентябре, германская нефтехимическая компания BASF SE (одна из крупнейших в мире), может зафиксировать чистый убыток в размере 2,12 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 911 млн евро за аналогичный период годом... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:04
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом их недельный рост может стать максимальным с августа. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск поднялся на 80,99 пункта (0,28%) - до 28506,5 пункта. Standard &... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:01
За 8 месяцев нерезиденты увеличили инвестиции в госбумаги РФ на $1,2 млрд против роста на $19 млрд годом ранее - ЦБ
Нерезиденты в январе-сентябре текущего года увеличили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на $1,2 млрд против роста на $18,9 млрд за аналогичный период 2019 года, следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. В...
.09 октября 2020 года 17:00
В понедельник, 12 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба. . . Это автоматическое сообщение.
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"Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг ХК "Металлоинвест" и ее облигаций по просьбе компании
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО ХК "Металлоинвест" без подтверждения по просьбе рейтингуемого лица, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне на уровне "ruAA" со "стабильным"... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:49
Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в январе-сентябре 2020 года составили $4,7 млрд, что в 5 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($24,2 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:39
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре 2020 года уменьшилось, по предварительной оценке, в 2,2 раза, до $24,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($54,1 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Оценочно в третьем... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 октября ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:30
ЦБ РФ ожидает умеренного наращивания корпоративного кредитования банками и стабилизации стоимости фондирования
ЦБ РФ ожидает умеренного наращивания кредитной активности банками и корпоративными клиентами, говорится в комментарии регулятора по ликвидности и финансовым рынкам. "В ближайшее время из-за макроэкономической неопределенности, связанной с распространением... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:21
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2020 года снизился на 2,3% по отношению к августу, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-сентябре 2020 года реальный...
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