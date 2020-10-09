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09 октября 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4938 руб.

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9 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4938 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,465 руб., максимальный - 11,6 руб. Было заключено 77 сделок. Объем торгов составил 577,33 млн руб., что на 115% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,47 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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