Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2994,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1280,81 млрд руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 октября составили по Российской Федерации 2994,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2839,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2836,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2670,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 октября составили 1280,81 млрд руб. против 1287,4015 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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