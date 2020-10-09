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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 6406 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,0284 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 88,73 коп. и составил 77,0284 руб.... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-515 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9682% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,88% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,88% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам может пройти не сразу, а в несколько стадий - такой сценарий предлагает правительству "Единая Россия" (ЕР) наряду с одновременной индексацией, сообщил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей... читать дальше

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Объем промпроизводства в Великобритании в августе 2020 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель увеличился на 5,2%, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Относительно августа прошлого года... читать дальше

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РН банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне премии не более 140-160 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Дата книги заявок будет объявлена... Дата книги заявок будет объявлена... читать дальше

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Резервный банк Индии (RBI) ожидает возврата к росту экономики страны в 4-м финквартале, отмечая оживление экономической активности в строительном секторе, сельском хозяйстве и некоторых сферах перерабатывающей промышленности. "Более быстрое и мощное восстановление... "Более быстрое и мощное восстановление... читать дальше

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Объем сделок аренды и купли-продажи, заключенных в третьем квартале 2020 года на офисном рынке Москвы, снизился более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным показателем 2019 года и составил 149 тыс. кв. м. "Это минимальное квартальное значение с 2006 года", - говорится в... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 2 октября составил 13 трлн 301,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 25 сентября денежная база в России равнялась 13 трлн 267 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,26%, или на 34,7 млрд... На 25 сентября денежная база в России равнялась 13 трлн 267 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,26%, или на 34,7 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4938 руб. Минимальный курс юаня составил 11,465 руб., максимальный - 11,6... Минимальный курс юаня составил 11,465 руб., максимальный - 11,6... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций Новосибирской области серии 34021 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "АA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет... Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет... читать дальше

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ООО "Диалекс" (Новосибирск) выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-ПО1 объемом до 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления облигаций к оферте с 9:00 МСК 21 октября до 18:00 МСК 27 октября. Дата приобретения - 28... Период предъявления облигаций к оферте с 9:00 МСК 21 октября до 18:00 МСК 27 октября. Дата приобретения - 28... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с весны составил 12 тыс. 126 новых случаев, умер за сутки 201 человек, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше

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ЦБ РФ 7 октября продал валюту на 8,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж составил 5,4 млрд рублей. Днем ранее объем продаж составил 5,4 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,0737... читать дальше

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Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7 до 14%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. SuperJob проводит мониторинг рынка труда по ситуации... SuperJob проводит мониторинг рынка труда по ситуации... читать дальше

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