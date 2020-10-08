Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5511 руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5511 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4849 руб., максимальный - 11,6059 руб. Было заключено 323 сделки. Объем торгов составил 588,16 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4939 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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