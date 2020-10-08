Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,7125 руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7125 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,31 руб., максимальный - 78,1 руб. Было заключено 16400 сделок. Объем торгов составил 65165,73 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,53 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.