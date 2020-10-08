Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,5566 руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5566 руб.

Минимальный курс евро составил 91,0375 руб., максимальный - 92,1825 руб. Было заключено 4579 сделок. Объем торгов составил 19159,78 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,0975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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