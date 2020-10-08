ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 октября в размере 77,9157 руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 77,9157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,64 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,81 пункта (0,134%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2846,39 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44865,543 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 40,170 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,3325 руб. Минимальный курс евро составил 90,93 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,93 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4873 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6984 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5511 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4849 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4849 руб., максимальный -... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 27 сентября по 4 октября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На пяти предыдущих неделях цены также не изменились. На пяти предыдущих неделях цены также не изменились. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и дорожающей нефти В четверг в Азии индексы акций преимущественно выросли вслед за США, на подъеме торговалась Европа, в зеленой зоне начала торги и Америка на фоне видимого смягчения... В четверг в Азии индексы акций преимущественно выросли вслед за США, на подъеме торговалась Европа, в зеленой зоне начала торги и Америка на фоне видимого смягчения... читать дальше

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Китайские предприниматели сообщили об улучшении делового климата в стране и повышении прибыли в третьем квартале. Как свидетельствуют результаты опроса Народного банка КНР, индекс отношения бизнесменов к общим условиям для работы их предприятий увеличился до 49,4% по... Как свидетельствуют результаты опроса Народного банка КНР, индекс отношения бизнесменов к общим условиям для работы их предприятий увеличился до 49,4% по... читать дальше

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Российский АПК обеспечен семенами отечественной селекции в настоящее время на 62,7%, сообщает Минсельхоз. Как считают в ведомстве, предусмотренные в Федеральной научно-технической программе (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы меры позволят к 2024 году достичь... читать дальше

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Банк России рекомендует банкам без задержек давать доступ к счетам после завершения процедуры банкротства граждан, а для этого рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы, обеспечивающей своевременное получение информации о публикации соответствующих сведений в... читать дальше

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Американский круизный оператор Carnival Corp., крупнейший в мире, в третьем финансовом квартале получил масштабный убыток на фоне беспрецедентного падения выручки в связи с отменой рейсов по всему миру из-за пандемии COVID-19. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый... читать дальше

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Россия за 9 месяцев этого года произвела более 1 млн тонн тепличных овощей, что на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает ассоциация "Теплицы России" со ссылкой на ее гендиректора Наталью Рогову. Как заявила Рогова на ежегодной выставке... Как заявила Рогова на ежегодной выставке... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй и третьей декадах сентября осталось на абсолютно минимальном уровне... читать дальше

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Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж полагает, что экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Но, по ее словам, неизвестно, что будет дальше. "Восстановление после исторического спада экономической активности идет быстрее, чем... читать дальше

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Системно значимые кредитные организации (СЗКО, в этот список входит 11 крупнейших российских банков) в сентябре доминировали на аукционах Минфина, спрос с их стороны помог ведомству разместить большой объем ОФЗ, отмечается в докладе Банка России. Доля СЗКО в аукционах... Доля СЗКО в аукционах... читать дальше

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Алкогольные предприятия РФ за 9 месяцев этого года произвели 55,88 млн декалитров (дал) водки, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. В сентябре производство снизилось на 1,6%, до 7,74 млн... читать дальше

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