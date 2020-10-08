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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 октября в размере 77,9157 руб.
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08 октября 2020 года 14:26
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 октября в размере 77,9157 руб.
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8 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 77,9157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,64 коп. Это автоматическое сообщение.
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08 октября 2020 года 19:51
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,3325 руб. Минимальный курс евро составил 90,93 руб.,... читать дальше
.08 октября 2020 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5511 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4849 руб., максимальный -... читать дальше
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.08 октября 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и дорожающей нефти В четверг в Азии индексы акций преимущественно выросли вслед за США, на подъеме торговалась Европа, в зеленой зоне начала торги и Америка на фоне видимого смягчения... читать дальше
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Китайские предприниматели сообщили об улучшении делового климата в стране и повышении прибыли в третьем квартале. Как свидетельствуют результаты опроса Народного банка КНР, индекс отношения бизнесменов к общим условиям для работы их предприятий увеличился до 49,4% по... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:48
Российский АПК обеспечен семенами отечественной селекции в настоящее время на 62,7%, сообщает Минсельхоз. Как считают в ведомстве, предусмотренные в Федеральной научно-технической программе (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы меры позволят к 2024 году достичь... читать дальше
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ЦБ РФ рекомендует банкам без задержек давать гражданам доступ к счетам после окончания процедуры личного банкротства
Банк России рекомендует банкам без задержек давать доступ к счетам после завершения процедуры банкротства граждан, а для этого рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы, обеспечивающей своевременное получение информации о публикации соответствующих сведений в... читать дальше
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Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 во 2-й и 3-й декадах сентября осталась на уровне 4,4%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй и третьей декадах сентября осталось на абсолютно минимальном уровне... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:09
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