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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2836,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1287,4 млрд руб.
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08 октября 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2836,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1287,4 млрд руб.
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8 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 октября составили по Российской Федерации 2836,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2670,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1607,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1491,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 октября составили 1287,4 млрд руб. против 2614,47365 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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