ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,0921 руб.

87 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 78,0921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,98 коп.

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индексов вслед за отскоком мировых фондовых площадок и нефти на фоне смягчения позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов. Вчера европейские фондовые индикаторы продемонстрировали слабые и... Вчера европейские фондовые индикаторы продемонстрировали слабые и... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,71/79,38 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал...

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Всемирный банк в своем обзоре прогнозирует, число людей, находящихся в состоянии крайней бедности, в этом году увеличится на 88-115 млн из-за пандемии коронавируса, а за 2020-2021 гг. - на 150 млн. Количество людей в состоянии крайней бедности в 2020 году увеличится... Количество людей в состоянии крайней бедности в 2020 году увеличится... читать дальше

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Мировые центробанки в августе продали 12,3 тонны золота из золотовалютных резервов, подсчитал World Gold Council (WGC). Впервые примерно за полтора года объем продаж превысил объем закупок. Впервые примерно за полтора года объем продаж превысил объем закупок. Нетто-покупателями были, уже достаточно традиционно, Киргизия (5 тонн),... Нетто-покупателями были, уже достаточно традиционно, Киргизия (5 тонн),... читать дальше

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Правительство РФ планирует в этом году утвердить три подпрограммы в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании обновленного состава президиума совета по реализации ФНТП. Это... Это... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 октября составили по Российской Федерации 2836,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2670,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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ООО "Диомидовский рыбный порт" (ДРП, Владивосток) установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-001-01 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 50 млн рублей в июле 2019 года. Ставка текущего купона -... Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 50 млн рублей в июле 2019 года. Ставка текущего купона -... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро и стабилен в паре с иеной на торгах в четверг. Трейдеры оценивают перспективы принятия властями США новых стимулирующих мер на фоне противоречивых действий американского президента Дональда... Трейдеры оценивают перспективы принятия властями США новых стимулирующих мер на фоне противоречивых действий американского президента Дональда... читать дальше

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В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения ограничений по отношению к китайским компаниям Tencent и Ant Group из-за опасений, что их платежные платформы могут угрожать национальной безопасности, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-515 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Оптимизм инвесторов поддержало смягчение позиции Дональда Трампа по поводу новых мер поддержки экономики США. В среду президент США заявил о своей готовности... Оптимизм инвесторов поддержало смягчение позиции Дональда Трампа по поводу новых мер поддержки экономики США. В среду президент США заявил о своей готовности... читать дальше

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С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 36 млн 77 тыс. 702 случая заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 344 тыс. 362, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По его данным, во всем мире число жертв связанных с вирусом... По его данным, во всем мире число жертв связанных с вирусом... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил о необходимости как можно скорее принять новый пакет бюджетных стимулов для содействия восстановлению в США, предупредив, что их отсутствие может дорого обойтись экономике. "Будут ужасные... "Будут ужасные... читать дальше

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Золотопромышленники РФ, опрошенные EY, ожидают цены на золото в среднесрочной перспективе порядка $1875-1925 за унцию, в долгосрочной - около $1950, заявил партнер EY Борис Яценко, выступая на форуме Minex Russia 2020. "Мы в рамках ежегодного обзора золотодобывающей... "Мы в рамках ежегодного обзора золотодобывающей... читать дальше

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Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду, закрывшись на максимальных уровнях с начала сентября. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 530,7 пункта (1,91%) - до 28303,46 пункта. Он продемонстрировал... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 530,7 пункта (1,91%) - до 28303,46 пункта. Он продемонстрировал... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 70459,36 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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