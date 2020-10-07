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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 25 сентября по 2 октября на 501 тыс. баррелей, бензина - упали на 1435 тыс. баррелей
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07 октября 2020 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 25 сентября по 2 октября на 501 тыс. баррелей, бензина - упали на 1435 тыс. баррелей
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7 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 501 тыс. баррелей - до 492,927 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1435 тыс. баррелей и составили 226,747 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 962 тыс. баррелей, достигнув 171,796 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1200 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1100 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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