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07 октября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,1766 руб.
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7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,1766 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,94 руб., максимальный - 78,475 руб. Было заключено 11735 сделок. Объем торгов составил 42811,56 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,27 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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