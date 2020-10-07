Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,9909 руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,9909 руб.

Минимальный курс евро составил 91,65 руб., максимальный - 92,3375 руб. Было заключено 3383 сделки. Объем торгов составил 15509,95 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,9775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.