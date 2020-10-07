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бербанк России разместил бонды со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 на 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем выпуска составляет 50 млрд рублей. Номинальный объем выпуска составляет 50 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 МСК 29 сентября до... Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 МСК 29 сентября до... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 9 млн 476,379 тыс. облигаций серии 001P-03R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 63% выпуска. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 63% выпуска. Компания... Компания... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 50,41 пункта (1,742%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2842,58 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44905,712 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 372,859 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6128 руб. Минимальный курс юаня составил 11,59 руб., максимальный - 11,66... Минимальный курс юаня составил 11,59 руб., максимальный - 11,66... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,9777 руб. Минимальный курс евро составил 91,655 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,655 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,1951 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 29 сентября по 5 октября повысились на 0,1% сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях фиксировалась нулевая инфляция. На двух предыдущих неделях фиксировалась нулевая инфляция. С начала октября инфляция составила 0,1%, с начала года... С начала октября инфляция составила 0,1%, с начала года... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002P-07 объемом 6 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА,... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА,... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил среду в существенном минусе. Европейские фондовые рынки в начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, потом преимущественно снижались на опасениях по поводу переговоров о стимулах в США. К вечеру... Европейские фондовые рынки в начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, потом преимущественно снижались на опасениях по поводу переговоров о стимулах в США. К вечеру... читать дальше

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Оборот сервиса по доставке продуктов из магазинов iGooods в январе-сентябре 2020 года составил 5,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В январе-сентябре 2019 года оборот был на уровне 1,8 млрд рублей. Таким образом, в текущем году этот показатель вырос почти в... В январе-сентябре 2019 года оборот был на уровне 1,8 млрд рублей. Таким образом, в текущем году этот показатель вырос почти в... читать дальше

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Пчеловодству России нужна эффективная организационная структура для производства товарного меда и продвижения его на внутренний и внешние рынки, считает первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. "Давайте следующий год ознаменуем выстраиванием... "Давайте следующий год ознаменуем выстраиванием... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются после публикации данных министерства энергетики США, показавших первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск составила $41,54 за баррель, что... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск составила $41,54 за баррель, что... читать дальше

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В январе-августе объем экспорта никеля из России сократился к данным годичной давности на 13% - до 74,4 тыс. тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В августе экспорт упал на 45% к июлю, составив 10,1 тыс. тонн. В августе экспорт упал на 45% к июлю, составив 10,1 тыс. тонн. Экспорт алюминия из... Экспорт алюминия из... читать дальше

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В янврае-сентябре ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, увеличило производство винодельческой продукции на 28% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 1,9 млн декалитров... читать дальше

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В сентябре цены на жилую недвижимость в Великобритании выросли на 7,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group). Таким образом, они продолжили повышаться третий месяц подряд, причем... Таким образом, они продолжили повышаться третий месяц подряд, причем... читать дальше

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