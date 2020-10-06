Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6343 руб.

6 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 175 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6343 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5475 руб., максимальный - 11,6929 руб. Было заключено 267 сделок. Объем торгов составил 415,72 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6039 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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