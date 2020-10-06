Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,3565 руб.

6 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,3565 руб.

Минимальный курс евро составил 91,855 руб., максимальный - 92,6975 руб. Было заключено 3715 сделок. Объем торгов составил 18012,38 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,87 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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