Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1466,4 млрд руб.

6 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1466,4 млрд руб.

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К267 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5% выпуска на 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,97% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,97% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций АО "ДОМ.РФ" серий БО-05 - БО-08, БО-10 и 001Р-01R - 001Р-08R на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. Также агентство отозвало рейтинги в связи с отказом "ДОМ.РФ" от поддержания... Также агентство отозвало рейтинги в связи с отказом "ДОМ.РФ" от поддержания... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,01 пункта (0,382%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2892,99 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45278,572 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 527,071 млрд руб., или на...

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Экономике США необходимы новые бюджетные стимулы, хотя восстановление после вспышки коронавируса пока было уверенным, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления на ежегодной встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (National... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 175 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6343 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5475 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,5475 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2025 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,1286 руб. Минимальный курс евро составил 91,62 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,62 руб.,... читать дальше

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Правительство Москвы не намерено возвращать пропускной режим в столице, заявил министр, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. "Сейчас об этом речи не идет", - сказал Данчиков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, намерены ли...

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АО "Ростелеком" планирует 7 октября с 11:00 МСК до 13:00 МСК принимать заявки инвесторов на облигации серии 002P-05R, говорится в сообщении эмитента. Параметры выпуска пока не раскрываются. Параметры выпуска пока не раскрываются. Андеррайтером выпуска назначен Sberbank CIB. Андеррайтером выпуска назначен Sberbank CIB. Техразмещение... Техразмещение... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в 3-м квартале 2020 г. по сравнению со 2-м кварталом 2020 г. вырос на 8 процентных пунктов (п.п.) и составил мину 22%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатиcтики... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме благодаря активному повышению цен на нефть. Росту российских акций способствовали также позитивная конъюнктура мировых рынков капитала. При этом европейские фондовые индикаторы, снижавшиеся в начале дня, ближе к вечеру вторника смогли... читать дальше

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Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержит бюджет на 2021-2023 гг., но его рассмотрение будет непростым, возникают вопросы у оппозиции, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Понятно, что рассмотрение будет очень непростым, мы уже слышим заявления от оппозиции в... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск объемом 1 млрд рублей в октябре 2016 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпуску 21 октября предстоит... Компания разместила выпуск объемом 1 млрд рублей в октябре 2016 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпуску 21 октября предстоит... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило корпоративный рейтинг ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) до "B1" с "Ba3" и рейтинг вероятности дефолта до "B1-PD" с "Ba3-PD". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Снижение... Снижение... читать дальше

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Министерство торговли США и ГК "Росатом" подписали поправку к Соглашению (подписанному в 1992 г.) о приостановлении антидемпингового расследования в отношении урана из РФ. По сообщению международной юридической компании Hogan Lovells, выступающей консультантом в переговорах,... читать дальше

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