06 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Август 2020
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Август 2020
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06 октября 2020 года 08:46
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте до "B+" с "BB-".
Прогноз рейтингов - "стабильный".
Краткосрочные РДЭ Армении подтверждены на уровне "B", потолок... читать дальше
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06 октября 2020 года 08:39
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента США Дональда Трампа и надеждам на принятие новых мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Индекс Dow... читать дальше
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06 октября 2020 года 08:32
Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник... читать дальше
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06 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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06 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $4,64 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 57500,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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06 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2730,06 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 октября 2020 года 08:23
Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, придется ждать несколько лет, прежде чем инфляция в США превысит 2%-ный целевой показатель Центробанка, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.
"Я ожидаю, что инфляция будет медленно... читать дальше
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06 октября 2020 года 08:16
Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом после выписки из военного госпиталя имени Уолтера Рида, трансляцию его выписки демонстрировал телеканал NBC News.
В субботу его по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в... читать дальше
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06 октября 2020 года 08:10
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне надежд на новые экономические стимулы США в преддверии президентских выборов.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,81% и составил 365,63... читать дальше
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06 октября 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 78,1281 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,66 коп.
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06 октября 2020 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 91,6599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,20 коп.
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06 октября 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Объем промышленных заказов в Германии
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05 октября 2020 года 20:42
Совет директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Максимальный срок погашения... читать дальше
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05 октября 2020 года 20:15
Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 447 дней объемом 6 млрд рублей в размере 5,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на бонды... читать дальше
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05 октября 2020 года 19:57
ООО "Элемент лизинг" выставило оферту по приобретению облигаций серии 001P-02, говорится в сообщении компании.
Бумаги можно предъявить к выкупу с 15 по 21 октября 2020 года. Дата приобретения - 22 октября 2020 года.
Общее количество выкупаемых бумаг - до 5 млн... читать дальше
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