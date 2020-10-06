ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,1281 руб.

6 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 78,1281 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,66 коп.

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте до "B+" с "BB-". Прогноз рейтингов - "стабильный". Прогноз рейтингов - "стабильный". Краткосрочные РДЭ Армении подтверждены на уровне "B", потолок... Краткосрочные РДЭ Армении подтверждены на уровне "B", потолок... читать дальше

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Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента США Дональда Трампа и надеждам на принятие новых мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса. Индекс Dow... Индекс Dow... читать дальше

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Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $4,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 57500,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2730,06 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, придется ждать несколько лет, прежде чем инфляция в США превысит 2%-ный целевой показатель Центробанка, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. "Я ожидаю, что инфляция будет медленно... "Я ожидаю, что инфляция будет медленно... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом после выписки из военного госпиталя имени Уолтера Рида, трансляцию его выписки демонстрировал телеканал NBC News. В субботу его по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в... В субботу его по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне надежд на новые экономические стимулы США в преддверии президентских выборов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,81% и составил 365,63... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,81% и составил 365,63... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 78,1281 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,66 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 91,6599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,20 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Объем промышленных заказов в Германии ... ...

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Совет директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Максимальный срок погашения... Максимальный срок погашения... читать дальше

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Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 447 дней объемом 6 млрд рублей в размере 5,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды... Сбор заявок на бонды... читать дальше

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ООО "Элемент лизинг" выставило оферту по приобретению облигаций серии 001P-02, говорится в сообщении компании. Бумаги можно предъявить к выкупу с 15 по 21 октября 2020 года. Дата приобретения - 22 октября 2020 года. Бумаги можно предъявить к выкупу с 15 по 21 октября 2020 года. Дата приобретения - 22 октября 2020 года. Общее количество выкупаемых бумаг - до 5 млн... Общее количество выкупаемых бумаг - до 5 млн... читать дальше

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