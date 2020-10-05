Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6519 руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 568 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6519 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5381 руб., максимальный - 11,723 руб. Была заключена 281 сделка. Объем торгов составил 698,27 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,666 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.