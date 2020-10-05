Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3062 руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3062 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,8175 руб., максимальный - 78,875 руб. Было заключено 14530 сделок. Объем торгов составил 57078,04 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,31 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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