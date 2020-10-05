Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,0016 руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2818 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,0016 руб.

Минимальный курс евро составил 91,2625 руб., максимальный - 92,69 руб. Было заключено 3503 сделки. Объем торгов составил 13177,02 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,6 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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