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05 октября 2020 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 октября
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5 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4771,68 (-14,71) руб./грамм; на серебро - 60,07 (+0,15) руб./грамм; на платину - 2212,96 (-31,6) руб./грамм; на палладий - 5814,99 (+12,77) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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