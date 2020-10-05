Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2412,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1582,83 млрд руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 октября составили по Российской Федерации 2412,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2227,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2836,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2632,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 октября составили 1582,83 млрд руб. против 1147,59422 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.