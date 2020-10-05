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ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") завершило размещение облигации серии БО-П02 объемом 125 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона бондов установлена на уровне 12,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных... Ставка 1-го купона бондов установлена на уровне 12,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что перспективы экономического роста в Белоруссии ухудшаются в связи с политической неопределенностью в стране и последствиями пандемии коронавируса. "Мы видим риски ухудшения перспектив роста страны,... "Мы видим риски ухудшения перспектив роста страны,... читать дальше

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Облегченный порядок получения справок и подачи документов, в том числе для людей с инвалидностью, введенный в период пандемии, нужно продлить, как минимум, до конца текущего года, считает президент РФ Владимир Путин. На встрече Путина с учителями и студентами педвузов в... На встрече Путина с учителями и студентами педвузов в... читать дальше

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В сентябре индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) вырос до 57,8 пункта по сравнению с 56,9 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения... Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3062 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,8175 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 77,8175 руб.,... читать дальше

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Производственный потенциал ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в ОАК) позволит РФ выйти на выпуск до 15 военно-транспортных самолетов Ил-112В ежегодно, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров журналистам в понедельник в... читать дальше

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Бюджет РФ получит 62 млрд рублей в связи с отменой с 1 января 2021 года льгот по таможенным пошлинам на экспорт сверхвязкой нефти, заявила в интервью "Интерфаксу" замруководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина. "В соответствии с прогнозом... "В соответствии с прогнозом... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" приняло решение о подготовке новой программы биржевых облигаций, а также новых выпусков бондов в ближайшие месяцы, сообщается в пресс-релизе компании. В частности, компания планирует к размещению выпуск с валютной... В частности, компания планирует к размещению выпуск с валютной... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента США Дональда Трампа и надеждам на принятие новых экономических стимулов. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск поднялся на 223,27... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск поднялся на 223,27... читать дальше

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Рост поступлений в бюджет РФ от интернет-торговли после снижения порога беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года составил около 88%. "За январь-сентябрь в бюджет таможенными органами перечислено 1 млрд 236 млн рублей. В прошлом году за этот же период в отношении данной... "За январь-сентябрь в бюджет таможенными органами перечислено 1 млрд 236 млн рублей. В прошлом году за этот же период в отношении данной... читать дальше

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Долги участников внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей на данный момент составляют 24,8 млрд рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" замглавы ФТС России Елена Ягодкина. "Мы отмечаем положительную динамику в погашении задолженности. Сумма... "Мы отмечаем положительную динамику в погашении задолженности. Сумма... читать дальше

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан", сообщила пресс-служба Кремля. "В связи с заявлением главы Республики Дагестан Владимира Васильева о досрочном прекращении полномочий (...)... "В связи с заявлением главы Республики Дагестан Владимира Васильева о досрочном прекращении полномочий (...)... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-511 на 19 млрд 817,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В январе-сентябре 2020 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в бюджет 3 трлн 217 млрд рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" замглавы ведомства Елена Ягодкина. Год назад за аналогичный период этот показатель равнялся 4 трлн 177,31 млрд рублей.... Год назад за аналогичный период этот показатель равнялся 4 трлн 177,31 млрд рублей.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте банка "Уралсиб" на уровне "B2". Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в сообщении агентства. "Подтверждение рейтингов по... "Подтверждение рейтингов по... читать дальше

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Повышение налога на прибыль компаний, которое ожидается в случае победы кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах, может ударить по одному из самых сильных драйверов восстановления американского фондового рынка в текущем году,... читать дальше

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