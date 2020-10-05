05 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Август 2020
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Сентябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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05 октября 2020 года 17:56
ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") завершило размещение облигации серии БО-П02 объемом 125 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона бондов установлена на уровне 12,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных... читать дальше
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05 октября 2020 года 17:51
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что перспективы экономического роста в Белоруссии ухудшаются в связи с политической неопределенностью в стране и последствиями пандемии коронавируса.
"Мы видим риски ухудшения перспектив роста страны,... читать дальше
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05 октября 2020 года 17:43
Облегченный порядок получения справок и подачи документов, в том числе для людей с инвалидностью, введенный в период пандемии, нужно продлить, как минимум, до конца текущего года, считает президент РФ Владимир Путин.
На встрече Путина с учителями и студентами педвузов в... читать дальше
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05 октября 2020 года 17:36
В сентябре индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) вырос до 57,8 пункта по сравнению с 56,9 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения... читать дальше
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05 октября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3062 руб.
Минимальный курс доллара США составил 77,8175 руб.,... читать дальше
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05 октября 2020 года 17:23
Производственный потенциал ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в ОАК) позволит РФ выйти на выпуск до 15 военно-транспортных самолетов Ил-112В ежегодно, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров журналистам в понедельник в... читать дальше
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05 октября 2020 года 17:15
Бюджет РФ получит 62 млрд рублей в связи с отменой с 1 января 2021 года льгот по таможенным пошлинам на экспорт сверхвязкой нефти, заявила в интервью "Интерфаксу" замруководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина.
"В соответствии с прогнозом... читать дальше
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05 октября 2020 года 17:10
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" приняло решение о подготовке новой программы биржевых облигаций, а также новых выпусков бондов в ближайшие месяцы, сообщается в пресс-релизе компании.
В частности, компания планирует к размещению выпуск с валютной... читать дальше
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05 октября 2020 года 17:05
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента США Дональда Трампа и надеждам на принятие новых экономических стимулов.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск поднялся на 223,27... читать дальше
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05 октября 2020 года 16:57
Рост поступлений в бюджет РФ от интернет-торговли после снижения порога беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года составил около 88%.
"За январь-сентябрь в бюджет таможенными органами перечислено 1 млрд 236 млн рублей. В прошлом году за этот же период в отношении данной... читать дальше
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05 октября 2020 года 16:50
Долги участников внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей на данный момент составляют 24,8 млрд рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" замглавы ФТС России Елена Ягодкина.
"Мы отмечаем положительную динамику в погашении задолженности. Сумма... читать дальше
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05 октября 2020 года 16:43
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан", сообщила пресс-служба Кремля.
"В связи с заявлением главы Республики Дагестан Владимира Васильева о досрочном прекращении полномочий (...)... читать дальше
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05 октября 2020 года 16:39
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-511 на 19 млрд 817,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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05 октября 2020 года 16:36
В январе-сентябре 2020 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в бюджет 3 трлн 217 млрд рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" замглавы ведомства Елена Ягодкина.
Год назад за аналогичный период этот показатель равнялся 4 трлн 177,31 млрд рублей.... читать дальше
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05 октября 2020 года 16:28
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте банка "Уралсиб" на уровне "B2".
Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в сообщении агентства.
"Подтверждение рейтингов по... читать дальше
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05 октября 2020 года 16:20
Повышение налога на прибыль компаний, которое ожидается в случае победы кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах, может ударить по одному из самых сильных драйверов восстановления американского фондового рынка в текущем году,... читать дальше
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