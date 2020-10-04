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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 78,0915 руб., курс евро - 91,5779 руб.
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04 октября 2020 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 78,0915 руб., курс евро - 91,5779 руб.
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4 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 78,0915 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 91,5779 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,42 коп.
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04 октября 2020 года 11:24
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 тыс. 499 новых случаев, умерли за сутки 107 человек, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 тыс. 499 в... читать дальше
.04 октября 2020 года 10:34
С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 08:00 мск воскресенья достигло 1 млн 31 тыс. 576, увеличившись за сутки на 3 тыс. 573 человека, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.... читать дальше
.04 октября 2020 года 09:39
Глава ЕК и премьер Великобритании согласились, что на переговорах по будущим отношениям остаются расхождения
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признали значительные расхождения в переговорном процессе по Brexit. "Они одобрили оценку обоих главных переговорщиков (со стороны ЕС и Великобритании), согласно которой в... читать дальше
.04 октября 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 78,0915 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 91,5779 руб. По сравнению с...
.03 октября 2020 года 17:51
В сентябре Казахстан полностью выполнил обязательства ОПЕК+, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минэнерго республики. "В сентябре 2020 года, по предварительным данным, среднесуточная добыча нефти без учета конденсата составила 1,349 млн баррелей в сутки.... читать дальше
.03 октября 2020 года 17:28
Российские частные инвесторы стали достаточно серьёзным фактором в ценообразования на российском рынке акций в последние годы, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в ходе конференции на Дне открытых дверей ЦБ РФ. "Из около 6 млн граждан примерно половина инвестирует... читать дальше
.03 октября 2020 года 15:59
Банк России готовит законопроект, который будет регулировать продажи сложных финансовых инструментов, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. "Мы сейчас готовим проект закона, который будет регулировать продажи сложных финансовых инструментов. Закон будет содержать и... читать дальше
.03 октября 2020 года 15:18
До конца текущего года в границах присоединенных округов планируется построить порядка 20 км дорог различного назначения, сообщил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. "Одним из основных принципов развития новой Москвы... читать дальше
.03 октября 2020 года 14:25
Акционеры американской нефтегазовой компании Noble Energy Inc. одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp. Сделка, о которой было объявлено в июле этого года, станет крупнейшей в нефтяной отрасли с начала пандемии коронавируса. Как сообщалось, она представляет собой... читать дальше
.03 октября 2020 года 13:31
Правительство РФ продлило на 3 месяца - до 7 января 2021 года - мораторий на внешние банкротства для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба... читать дальше
.03 октября 2020 года 12:55
Минпромторг заявил о проблемах с выбором поставщиков агрегатов для российско-китайского пассажирского самолета CR929
Минпромторг в подготовленной им новой редакции госпрограммы развития авиапрома РФ указал на проблемы с выбором поставщиков агрегатов для российско-китайского пассажирского самолета CR929. "В рамках подпрограммы "Авиационные агрегаты и приборы" ряд показателей откорректирован в... читать дальше
.03 октября 2020 года 12:14
Аналитический центр АО "Русагротранс" повысил прогноз сбора пшеницы в этом году на 0,9 млн тонн - с 82,8 млн тонн до 83,7 млн тонн. Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это всего на 2,4 млн тонн меньше, чем было собрано в рекордном 2017 году (86 млн... читать дальше
.03 октября 2020 года 11:45
Министерство энергетики РФ планирует к концу года оценить, как новые налоговые изменения могут повлиять на добычу нефти. "Сейчас, я думаю, что мы вряд ли сможем даже дать оценку именно с точки зрения объемов добычи, учитывая, что у нас ведь добыча еще пока что сокращена... читать дальше
.03 октября 2020 года 11:26
С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 мск субботы достигло 1 млн 27 тыс. 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По данным университета на утро субботы, число... читать дальше
.03 октября 2020 года 11:17
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 тыс. 859 новых случаев, умерло за сутки 174 человека, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 859 в 85... читать дальше
.03 октября 2020 года 10:43
Администрация США вводит санкции против восьми высокопоставленных представителей властей Белоруссии, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина США. "Стремление белорусского народа к демократии в выборе своего лидера и мирной реализации своих прав белорусские... читать дальше
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