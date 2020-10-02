Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,38 пункта (1,294%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2852,42 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44402,753 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 702,068 млрд руб., или на...

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 4,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SX5E-ASN_PRT-4Y-001Р-325R на 82,14 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и 26,48% выпуска ИОС-IMOEXasn-PRT-C/S-18m-001Р-328R на 397,17 млн рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии 001Р-SBER17 номинальным объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является старшим... "Эмиссия является старшим... читать дальше

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АО "Гидромашсервис" (входит в "группу ГМС") полностью разместил выпуск10-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей по ставке 7,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,11% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,11% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10425 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3636 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8083 руб. Минимальный курс евро составил 91,2325 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,2325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5953 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4951 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4951 руб., максимальный -... читать дальше

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Металлургический инвестиционный банк 7 октября начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01 на 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка 1-4-го купона облигаций установлена на уровне 6% годовых. Купоны квартальные. Ставка 1-4-го купона облигаций установлена на уровне 6% годовых. Купоны квартальные. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2020 года составила 70,8% (16,258 трлн руб.) против 70,3% во 2-м квартале 2019 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе доля расходов домохозяйств... В том числе доля расходов домохозяйств... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в красной зоне под давлением падающей нефти и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала. Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового... Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в сентябре 2020 года составил 8,28 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это максимальное месячное значение с конца 2018 года. По сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос более чем в 4... читать дальше

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Российские страховые компании, запустившие этой весной специальные страховки от коронавируса, с конца августа вновь наблюдают небольшой рост спроса на программы на фоне ожидания второй волны пандемии, рассказали "Интерфаксу" в опрошенных компаниях. В частности, об этом... В частности, об этом... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение на торгах в пятницу, но остаются под давлением в связи новостью о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. Дополнительное давление на котировки... Дополнительное давление на котировки... читать дальше

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Министерство энергетики рассчитывает на то, что снижения энергопотребления в России не произойдет. "Сильного снижения энергопотребления мы не ожидаем, все-таки экономическая активность не снижается существенно, и есть меры поддержки, которые стимулируют экономическую активность,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре вырос до 80,4 пункта с 74,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за сентябрь составляло 78,9 пункта. Аналитики... читать дальше

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