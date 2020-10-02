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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,8083 руб.
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02 октября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,8083 руб.
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2 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8083 руб. Минимальный курс евро составил 91,2325 руб., максимальный - 92,24 руб. К этому времени было заключено 6983 сделки. Объем торгов составил 30494,04 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,75 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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