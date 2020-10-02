Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3373 руб.

2 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3373 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,685 руб., максимальный - 78,795 руб. Было заключено 17439 сделок. Объем торгов составил 70855,26 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,2925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.