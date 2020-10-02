02 октября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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2 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.10 по 11.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|05.10.2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Август 2020
|05.10.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Сентябрь 2020
|06.10.2020
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Август 2020
|06.10.2020
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Август 2020
|07.10.2020
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Август 2020
|07.10.2020
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Август 2020
|07.10.2020
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Август 2020
|07.10.2020
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Сентябрь 2020
|07.10.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 сентября по 02 октября
|08.10.2020
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Август 2020
|08.10.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Август 2020
|08.10.2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Сентябрь 2020
|08.10.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 сентября по 03 октября
|08.10.2020
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Август 2020
|08.10.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 сентября
|09.10.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Август 2020
|09.10.2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Август 2020
|09.10.2020
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Август 2020
|09.10.2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Август 2020
|09.10.2020
|15:30
|Безработица в Канаде
|Сентябрь 2020
|09.10.2020
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Август 2020
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В течение ближайшей недели с 05.10 по 11.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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