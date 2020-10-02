Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,7198 руб.

2 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,7198 руб.

Минимальный курс евро составил 91,2075 руб., максимальный - 92,2 руб. Было заключено 3674 сделки. Объем торгов составил 16942,58 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,1 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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