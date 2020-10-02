Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 октября

2 октября. FINMARKET.RU -РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4786,39 (+76,85) руб./грамм; на серебро - 59,92 (+1,24) руб./грамм; на платину - 2244,56 (+10,97) руб./грамм; на палладий - 5802,22 (+33,15) руб./грамм.

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Металлургический инвестиционный банк 7 октября начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01 на 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка 1-4-го купона облигаций установлена на уровне 6% годовых. Купоны квартальные. Ставка 1-4-го купона облигаций установлена на уровне 6% годовых. Купоны квартальные. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2020 года составила 70,8% (16,258 трлн руб.) против 70,3% во 2-м квартале 2019 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе доля расходов домохозяйств... В том числе доля расходов домохозяйств... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в красной зоне под давлением падающей нефти и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала. Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового... Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в сентябре 2020 года составил 8,28 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это максимальное месячное значение с конца 2018 года. По сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос более чем в 4... читать дальше

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Российские страховые компании, запустившие этой весной специальные страховки от коронавируса, с конца августа вновь наблюдают небольшой рост спроса на программы на фоне ожидания второй волны пандемии, рассказали "Интерфаксу" в опрошенных компаниях. В частности, об этом... В частности, об этом... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение на торгах в пятницу, но остаются под давлением в связи новостью о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. Дополнительное давление на котировки... Дополнительное давление на котировки... читать дальше

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Министерство энергетики рассчитывает на то, что снижения энергопотребления в России не произойдет. "Сильного снижения энергопотребления мы не ожидаем, все-таки экономическая активность не снижается существенно, и есть меры поддержки, которые стимулируют экономическую активность,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре вырос до 80,4 пункта с 74,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за сентябрь составляло 78,9 пункта. Аналитики... читать дальше

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Tesla Inc. в третьем квартале выпустила 145,036 тыс. электромобилей, а поставки составили 139,3 тыс., сообщается в пресс-релизе американской компании. Это рекордный квартальный показатель поставок, однако он не настолько существенно превосходит прогнозы, как это было в ряде... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3373 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,685 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 77,685 руб.,... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в пятницу на новости о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. "Тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 05.10 по 11.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Группа Sollers с 5 октября возвращает пятидневный режим работы на совместном предприятии "Соллерс Форд" (ранее - Ford Sollers) в Татарстане, в таком режиме предприятие планирует работать до конца текущего года, сообщили "Интерфаксу" в Sollers. Sollers ранее объявила о... Sollers ранее объявила о... читать дальше

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В текущем сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) Россия впервые выйдет на второе место в мире по экспорту ячменя, прогнозирует директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. "С учетом прогнозируемого сбора в 21,1 млн тонн (20,5 млн тонн в прошлом... читать дальше

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Совет ЕС утвердил сегодня по письменной процедуре дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-510 на 18 млрд 623,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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