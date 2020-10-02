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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 78,0915 руб.
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ЕБРР понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3%
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В России средства на информбезопасность увеличат в 8 раз
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Visa обяжет банки переводить средства по номеру телефона
Международная платежная система Visa разослала банкам-участникам меморандум с обязательным требованием обеспечить переводы средств между картами банка по номеру телефона. На это банкам отведен ровно год, пишет "Коммерсант". Как следует из письма,...
 
Глава Минэкономразвития: меры поддержки бизнеса могут сохранить и после окончания пандемии
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02 октября 2020 года 14:06

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 78,0915 руб.

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2 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 78,0915 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,41 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 октября 2020 года 19:02
Металлинвестбанк 7 октября начнет размещение облигаций на 2 млрд рублей
Металлургический инвестиционный банк 7 октября начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01 на 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Ставка 1-4-го купона облигаций установлена на уровне 6% годовых. Купоны квартальные.

Номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
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02 октября 2020 года 19:00
Доля расходов домохозяйств в ВВП во 2-м квартале снизилась до 46,9% - Росстат
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2020 года составила 70,8% (16,258 трлн руб.) против 70,3% во 2-м квартале 2019 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В том числе доля расходов домохозяйств...    читать дальше
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02 октября 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением на 1,3-2,3%
Российский рынок акций завершил торги в красной зоне под давлением падающей нефти и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового...    читать дальше
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02 октября 2020 года 18:45
Объем торгов драгметаллами на "Московской бирже" в сентябре достиг максимума с конца 2018 года
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в сентябре 2020 года составил 8,28 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это максимальное месячное значение с конца 2018 года. По сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос более чем в 4...    читать дальше
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02 октября 2020 года 18:38
Российские страховщики отмечают незначительный рост спроса на полисы от коронавируса
Российские страховые компании, запустившие этой весной специальные страховки от коронавируса, с конца августа вновь наблюдают небольшой рост спроса на программы на фоне ожидания второй волны пандемии, рассказали "Интерфаксу" в опрошенных компаниях.

В частности, об этом...    читать дальше
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02 октября 2020 года 18:31
Цены на нефть замедлили снижение
Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение на торгах в пятницу, но остаются под давлением в связи новостью о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19.

Дополнительное давление на котировки...    читать дальше
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02 октября 2020 года 18:20
Минэнерго рассчитывает, что снижения энергопотребления в России в октябре не произойдет
Министерство энергетики рассчитывает на то, что снижения энергопотребления в России не произойдет. "Сильного снижения энергопотребления мы не ожидаем, все-таки экономическая активность не снижается существенно, и есть меры поддержки, которые стимулируют экономическую активность,...    читать дальше
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02 октября 2020 года 18:05
Рост потребительского доверия в США в сентябре превысил ожидания
Индекс потребительского доверия в США в сентябре вырос до 80,4 пункта с 74,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за сентябрь составляло 78,9 пункта. Аналитики...    читать дальше
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02 октября 2020 года 17:49
Tesla в 3-м квартале выпустила рекордное количество электромобилей
Tesla Inc. в третьем квартале выпустила 145,036 тыс. электромобилей, а поставки составили 139,3 тыс., сообщается в пресс-релизе американской компании. Это рекордный квартальный показатель поставок, однако он не настолько существенно превосходит прогнозы, как это было в ряде...    читать дальше
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02 октября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3373 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3373 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,685 руб.,...    читать дальше
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02 октября 2020 года 17:19
Фондовая Америка начала торги в минусе
Американские фондовые индексы снижаются в пятницу на новости о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. "Тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой...    читать дальше
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02 октября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 05.10 по 11.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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02 октября 2020 года 17:04
"Соллерс Форд" с 5 октября возвращается на пятидневный режим работы
Группа Sollers с 5 октября возвращает пятидневный режим работы на совместном предприятии "Соллерс Форд" (ранее - Ford Sollers) в Татарстане, в таком режиме предприятие планирует работать до конца текущего года, сообщили "Интерфаксу" в Sollers.

Sollers ранее объявила о...    читать дальше
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02 октября 2020 года 16:53
В этом сельхозгоду Россия выйдет на второе место в мире по экспорту ячменя
В текущем сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) Россия впервые выйдет на второе место в мире по экспорту ячменя, прогнозирует директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. "С учетом прогнозируемого сбора в 21,1 млн тонн (20,5 млн тонн в прошлом...    читать дальше
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02 октября 2020 года 16:41
Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии
Совет ЕС утвердил сегодня по письменной процедуре дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию...    читать дальше
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02 октября 2020 года 16:35
ВТБ разместил 37,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-510 на 18,6 млрд рублей
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-510 на 18 млрд 623,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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