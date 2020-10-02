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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,51/79,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 132 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,92/92,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 132 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,87/79,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 72 коп., средний...

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"Аэрофлот", который выпускает новые акции для привлечения капитала в условиях падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса, объявил в пятницу об итогах реализации акционерами преимущественного права при проведении допэмиссии и одновременно - о начале этапа размещения в... читать дальше

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Производство золота в России в январе-августе 2020 года снизилось на 7,6% и составило 214,59 тонны по сравнению с 232,16 тонны в январе-августе прошлого года, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Производство добычного... Производство добычного... читать дальше

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"АвтоВАЗ" в сентябре 2020 года увеличил продажи автомобилей Lada (включая Niva) на 6,1% (год к году), до 35,304 тыс. шт., сообщила компания. "Прошлый месяц продемонстрировал наглядный рост продаж благодаря возобновлению бизнес-активности и покупательского спроса, наряду... "Прошлый месяц продемонстрировал наглядный рост продаж благодаря возобновлению бизнес-активности и покупательского спроса, наряду... читать дальше

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По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2020 года составило 78,5 млрд кВт.ч, что на 3,0 % меньше объема потребления за сентябрь 2019 года. Потребление электроэнергии в сентябре 2020 года в целом по России составило... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В августе дефляция составляла 0,2% Эксперты в среднем прогнозировали снижение цен на... читать дальше

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Доверие японских потребителей к экономике страны в сентябре увеличилось до 32,7 пункта по сравнению с 29,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют официальные данные. Это максимальный показатель за последние семь месяцев, то есть с момента начала распространения... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "РГС Банк" до уровня ruВВB+, по рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства,... Как говорится в сообщении агентства,... читать дальше

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ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом ООО "ЮниСервис Капитал" (Новосибирск) 1-й серии, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00534-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00534-R. Облигации сроком обращения 7 лет 9... Облигации сроком обращения 7 лет 9... читать дальше

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X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, планирует по итогам 2020 года увеличить долю на рынке продуктовой офлайн-розницы до 13% с 11,5% в 2019 году, сообщается в презентации компании. В 2023 году ритейлер планирует нарастить долю до 15%. "Мы... "Мы... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7704 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 78,0915 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 81,41 коп. и составил 78,0915 руб.... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на торгах в пятницу вместе с котировками фьючерсов на американские фондовые индикаторы, после того как президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-510 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9685% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,84% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,84% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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