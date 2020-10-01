НК "Роснефть" установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 4,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка рассчитана по новому порядку ее определения, установленному эмитентом для 7-го и 8-го купонов. Размер ставки каждого купонного периода... Ставка рассчитана по новому порядку ее определения, установленному эмитентом для 7-го и 8-го купонов. Размер ставки каждого купонного периода... читать дальше

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Сбербанк России разместил 55,24% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-331R на 1 млрд 104,825 млн рублей и 78,85% выпуска серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-332R на 2 млрд 365,597 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем выпуска... Номинальный объем выпуска... читать дальше

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Владельцы облигаций "О1 Пропертиз Финанс" в рамках проведенного 30 сентября собрания согласились перенести срок погашения выпуска облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей на 27 сентября 2024 года, говорится в сообщении компании. Представителем владельцев облигаций... Представителем владельцев облигаций... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,01 пункта (0,551%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2889,8 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45104,821 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,409 млрд руб., или на...

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"ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установила ставку 11-14-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 5,55% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 7-летних облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в октябре... Компания завершила размещение 7-летних облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в октябре... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9667 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,31 руб. Минимальный курс доллара США составил 77... Минимальный курс доллара США составил 77... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7598 руб. Минимальный курс евро составил 90,53 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,53 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 447 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4754 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4421 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4421 руб., максимальный -... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002Р-07 сроком обращения 447 дней объемом от 5 млрд рублей и включила их во первый уровень котировального списка, говорится в сообщении банка. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста. В обновленный санкционный... В обновленный санкционный... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации Тойота банка серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении банка. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-03470-B-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-03470-B-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На четырех предыдущих неделях цены также не изменились. На четырех предыдущих неделях цены также не изменились. По данным... По данным... читать дальше

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Российский рынок акций, пытавшийся в течение дня балансировать между ростом и снижением, ближе к вечеру четверга скатился в "красную зону" вслед за усилившимся падением нефти и на опасениях новых антироссийских санкций. В четверг большинство азиатских рынков акций было... В четверг большинство азиатских рынков акций было... читать дальше

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Госдума России в этом году сэкономит свыше 1 млрд рублей на свое содержание, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее; в основном, экономия складывается за счет сокращения поездок депутатов по стране и отмены публичных мероприятий на фоне ситуации с новой... читать дальше

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В августе валовой долг Бразилии вырос на 2,4% и достиг рекордных 88,8% ВВП, свидетельствуют данные ЦБ страны. Долг федерального правительства составлял 6,39 трлн реалов ($1,14 трлн). Долг федерального правительства составлял 6,39 трлн реалов ($1,14 трлн). Объем чистого госдолга вырос на 0,6% относительно июля и достиг 4,367 трлн... Объем чистого госдолга вырос на 0,6% относительно июля и достиг 4,367 трлн... читать дальше

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