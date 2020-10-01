Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 октября

Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации Тойота банка серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении банка.

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Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).

На четырех предыдущих неделях цены также не изменились.