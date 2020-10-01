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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 октября в размере 77,2774 руб.
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ЕБРР понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3%
ЕБРР ухудшил прогноз роста российской экономики на 2021 год до 3% с 4%. Прогноз падения ВВП по итогам текущего года банк оставил прежним - снижение составит 4,5%
 
С 2023 года ФНБ начнет ощутимо пополняться
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У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20-30%. В личный кабинет на "Госуслугах" предложили рассылать предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир, что позволит до выставления налога оспаривать эту сумму....
 
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Микрофинансовые организации (МФО) фиксируют снижение средней заявки на микрозаймы. Сезонный всплеск спроса на займы МФО в этом году пришелся на апрель-май, то есть разгар карантина на фоне пандемии. В этот период россияне резко повысили средний чек...
 
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01 октября 2020 года 13:27

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 октября в размере 77,2774 руб.

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1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 77,2774 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 150,73 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
01 октября 2020 года 19:06
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Тойота банка на 5 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации Тойота банка серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении банка.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-03470-B-001P.

Сбор...    читать дальше
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01 октября 2020 года 19:00
Цены на бензин в РФ стабильны пятую неделю подряд - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).

На четырех предыдущих неделях цены также не изменились.

По данным...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:56
Рынок акций РФ первые торги октября завершил в "красной зоне"
Российский рынок акций, пытавшийся в течение дня балансировать между ростом и снижением, ближе к вечеру четверга скатился в "красную зону" вслед за усилившимся падением нефти и на опасениях новых антироссийских санкций.

В четверг большинство азиатских рынков акций было...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:53
Госдума сэкономит более 1 млрд руб. в этом году
Госдума России в этом году сэкономит свыше 1 млрд рублей на свое содержание, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее; в основном, экономия складывается за счет сокращения поездок депутатов по стране и отмены публичных мероприятий на фоне ситуации с новой...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:48
В августе валовой долг Бразилии достиг 88,8% ВВП, поставив рекорд
В августе валовой долг Бразилии вырос на 2,4% и достиг рекордных 88,8% ВВП, свидетельствуют данные ЦБ страны.

Долг федерального правительства составлял 6,39 трлн реалов ($1,14 трлн).

Объем чистого госдолга вырос на 0,6% относительно июля и достиг 4,367 трлн...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:42
UNWTO: в первом полугодии число турпоездок в мире сократилось на 65%
Число туристических поездок в мире сократилось на 65% в первой половине 2020 года, доходы от туризма за тот же период упали на $460 млрд, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"Число международных прибытий с января по июнь сократилось на 65% по...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:35
Собянин: пока ограничений в Москве по работе бытовых предприятий и организаций культуры вводить не планируется
Власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения для работы предприятий и в учреждениях культуры, как это было весной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пока мы никаких таких (жестких) мер не вводим, в этом нет необходимости, все будет зависеть от того,...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:26
Сфера ЖКХ недофинансирована, требует допинвестиций - глава Минстроя РФ
В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства недофинансирована и требует дополнительных инвестиций, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Одна из сложнейших задач, которая очень тяжело решается в стране, - это экономически обоснованный тариф (в сфере...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:22
Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 40 млрд руб. на уровне 5,7%
Сбербанк России установил ставку 1-го купона бондов со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 объемом 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска - 50 млрд рублей) на уровне 5,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на облигации...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:20
Ставка 13-14-го купонов бондов "ТрансФин-М" серии БО-33 установлена в размере 6,25%
ПАО "ТрансФин-М" установило ставки 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-33 в размере 6,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания завершила размещение 10-летнего выпуска в октябре 2014 года. Эмитент разместил бумаги на 2 млрд 200 млн рублей, что...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:19
"РЕСО-Лизинг" установил ставку 11-14-го купонов облигаций БО-03 в размере 6,7%
ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставки 11-14-го купонов облигаций серии БО-03 в размере 6,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил облигации БО-03 на 3 млрд рублей в октябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:18
РСХБ проведет 5 октября сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей
оссельхозбанк (РСХБ) планирует 5 октября с 11:00 МСК до 12:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-04R-Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Организатором банк выступит самостоятельно.

Техразмещение...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:14
Банк России указывает на остающееся неравномерным восстановление экономической активности в РФ
Банк России отмечает неоднородную динамику финансовых потоков в разных секторах российской экономики.

"Восстановление экономической активности остается неравномерным", - говорится в материалах, размещенных на сайте регулятора.

Платежи в потребительских отраслях...    читать дальше
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01 октября 2020 года 18:06
Число заболевших COVID-19 в Москве может приблизиться к 3 тыс. в сутки, но "второй волны" нет - Собянин
Российская столица, как и другие крупные мегаполисы мира, не сможет избежать роста заболеваемости COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Мы тоже большой город, и вряд ли будем исключением. Поэтому динамика...    читать дальше
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01 октября 2020 года 17:54
Мосгорсуд возглавит Михаил Птицын - указ президента РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на следующие шесть лет.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила...
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01 октября 2020 года 17:48
Нефтяные цены падают на 4-4,6%
Снижение цен на нефть эталонных марок в четверг значительно увеличилось на фоне опасений по поводу спроса.

Трейдеры опасаются влияния новых карантинных мер на нефтяной спрос. Помимо этого, давление на нефтяной рынок оказывает информация о росте добычи в Ливии. Накануне...    читать дальше
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