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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 октября в размере 77,2774 руб.
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01 октября 2020 года 13:27
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 октября в размере 77,2774 руб.
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1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 77,2774 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 150,73 коп. Это автоматическое сообщение.
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01 октября 2020 года 19:06
Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации Тойота банка серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении банка. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-03470-B-001P. Сбор... читать дальше
.01 октября 2020 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На четырех предыдущих неделях цены также не изменились. По данным... читать дальше
.01 октября 2020 года 18:56
Российский рынок акций, пытавшийся в течение дня балансировать между ростом и снижением, ближе к вечеру четверга скатился в "красную зону" вслед за усилившимся падением нефти и на опасениях новых антироссийских санкций. В четверг большинство азиатских рынков акций было... читать дальше
.01 октября 2020 года 18:53
Госдума России в этом году сэкономит свыше 1 млрд рублей на свое содержание, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее; в основном, экономия складывается за счет сокращения поездок депутатов по стране и отмены публичных мероприятий на фоне ситуации с новой... читать дальше
.01 октября 2020 года 18:48
В августе валовой долг Бразилии вырос на 2,4% и достиг рекордных 88,8% ВВП, свидетельствуют данные ЦБ страны. Долг федерального правительства составлял 6,39 трлн реалов ($1,14 трлн). Объем чистого госдолга вырос на 0,6% относительно июля и достиг 4,367 трлн... читать дальше
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Число туристических поездок в мире сократилось на 65% в первой половине 2020 года, доходы от туризма за тот же период упали на $460 млрд, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). "Число международных прибытий с января по июнь сократилось на 65% по... читать дальше
.01 октября 2020 года 18:35
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Власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения для работы предприятий и в учреждениях культуры, как это было весной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Пока мы никаких таких (жестких) мер не вводим, в этом нет необходимости, все будет зависеть от того,... читать дальше
.01 октября 2020 года 18:26
В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства недофинансирована и требует дополнительных инвестиций, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев. "Одна из сложнейших задач, которая очень тяжело решается в стране, - это экономически обоснованный тариф (в сфере... читать дальше
.01 октября 2020 года 18:22
Сбербанк России установил ставку 1-го купона бондов со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 объемом 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска - 50 млрд рублей) на уровне 5,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации... читать дальше
.01 октября 2020 года 18:20
ПАО "ТрансФин-М" установило ставки 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-33 в размере 6,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска в октябре 2014 года. Эмитент разместил бумаги на 2 млрд 200 млн рублей, что... читать дальше
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ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставки 11-14-го купонов облигаций серии БО-03 в размере 6,7% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил облигации БО-03 на 3 млрд рублей в октябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего... читать дальше
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оссельхозбанк (РСХБ) планирует 5 октября с 11:00 МСК до 12:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-04R-Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Организатором банк выступит самостоятельно. Техразмещение... читать дальше
.01 октября 2020 года 18:14
Банк России отмечает неоднородную динамику финансовых потоков в разных секторах российской экономики. "Восстановление экономической активности остается неравномерным", - говорится в материалах, размещенных на сайте регулятора. Платежи в потребительских отраслях... читать дальше
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Число заболевших COVID-19 в Москве может приблизиться к 3 тыс. в сутки, но "второй волны" нет - Собянин
Российская столица, как и другие крупные мегаполисы мира, не сможет избежать роста заболеваемости COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг. "Мы тоже большой город, и вряд ли будем исключением. Поэтому динамика... читать дальше
.01 октября 2020 года 17:54
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на следующие шесть лет. "Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила...
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Снижение цен на нефть эталонных марок в четверг значительно увеличилось на фоне опасений по поводу спроса. Трейдеры опасаются влияния новых карантинных мер на нефтяной спрос. Помимо этого, давление на нефтяной рынок оказывает информация о росте добычи в Ливии. Накануне... читать дальше
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