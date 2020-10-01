ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 92,4302 руб.

1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 92,4302 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,35 коп.

.

Альфа-банк не проводит в полном объеме операции в интернет-банке и телефонном центре, сообщили "Интерфаксу" два клиента кредитной организации. Клиенты столкнулись со сбоем в работе мобильного банка. В частности, нельзя перевести деньги со счета в Альфа-банке. Как... Клиенты столкнулись со сбоем в работе мобильного банка. В частности, нельзя перевести деньги со счета в Альфа-банке. Как... читать дальше

.

Безработица в 19-ти странах еврозоны в августе 2020 года выросла до 8,1% по сравнению с пересмотренных 8% в июле, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Эксперты ожидали рост безработицы до 8,1% с ранее объявленных 7,9%, сообщает... читать дальше

.

Фондовые рынки стран Западной Европы преимущественно торгуются в зеленой зоне, так же как и фьючерсы на американские фондовые индикаторы, на фоне надежд инвесторов на принятие нового пакета стимулирующих мер в США. Надежды на дополнительное стимулирование американской... Надежды на дополнительное стимулирование американской... читать дальше

.

Представители руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжают высказываться в пользу необходимости дополнительной поддержки экономики со стороны американских властей в период пандемии коронавируса. "Мы удивлены тому, что восстановление происходит быстрее,... "Мы удивлены тому, что восстановление происходит быстрее,... читать дальше

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 9993 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,2774 руб. По... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 1,51 руб. и составил 77,2774 руб.... читать дальше

.

октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-509 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9895% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,84% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,84% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 945 новых случаев, умерли за сутки 169 человек, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в сентябре 2020 года сократились на 32% по сравнению с тем же периодом 2019 г., до 6,7 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". В августе "дальние" ж/д перевозки пассажиров сократились на 33,4%. В... В...

.

Клиентам микрофинансовых организаций (МФО) для получения небольших займов до 1 октября 2021 года не нужно будет подтверждать доход, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Это облегчит гражданам получение необходимых средств в случае введения ограничений из-за коронавируса и даст... читать дальше

.

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, российский завод Hyundai в Петербурге) в июле-сентябре выпустило 59 тыс. автомобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении южнокорейского концерна. Всего за январь-сентябрь текущего года... Всего за январь-сентябрь текущего года... читать дальше

.

АО "ЭР-Телеком" планирует в третьей декаде октября собирать заявки двухлетние на бонды серии ПБО-04 объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет озвучен позднее. Ориентир ставки 1-го купона будет озвучен позднее. Техразмещение запланировано в конце... Техразмещение запланировано в конце... читать дальше

.

На НПЗ России в октябре по системе "Транснефти" предполагается поставить 18,6 млн. тонн нефти, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин. Это на 3% меньше, чем поставки в прошлом месяце. Поставки на экспорт ожидаются в объеме 17,5... Поставки на экспорт ожидаются в объеме 17,5... читать дальше

.

На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 10333 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,2434... читать дальше

.

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2020 года сократилась на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2019 г., до 105,2 млн тонн, сообщила компания. Ранее замглавы РЖД Алексей Шило говорил, что компания ожидает в сентябре падение погрузки на 2%.... Ранее замглавы РЖД Алексей Шило говорил, что компания ожидает в сентябре падение погрузки на 2%.... читать дальше

.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставки 8-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-16 объемом 10 млрд рублей в размере 6,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15%, ставки 2-7-го купонов... Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15%, ставки 2-7-го купонов... читать дальше

.