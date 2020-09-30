Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5233 руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5233 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4381 руб., максимальный - 11,6261 руб. Было заключено 300 сделок. Объем торгов составил 775,93 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4451 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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