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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,3231 руб.
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30 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,3231 руб.
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30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9868 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3231 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,56 руб., максимальный - 79,4 руб. К этому времени было заключено 55302 сделки. Объем торгов составил 239254,14 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,59 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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